تغريدة للمذيع هشام حداد تثير ضجة

نشر اللبناني هشام حداد، عبر حسابه الشخصي على التويتر تغريدة قائلاً فيها " أحبائي .." ، واعتبره رواد منصات التواصل الاجتماعي أنها جاءت بالتزامن مع عملية حزب الله التي استهدفت ناقلة جند اسرائيلية.

وتفاعل المتابعون على تغريدة المذيع اللبناني هشام حداد، و قد نالت حوالي أكثر من 3 ألاف إعجاب في فترة قصيرة، وكانت احدى التعليقات " لما يكون عندك مقاومة بتجبلك حقّك وبتذلّ الإسرائيلي وبتخليك تحس انو بعد في شي كتير مهم اسمو كرامة وعزة لهالبلد ساعتها بتعرف ليش نحنا مننتمي لهالمقاومة الجبارة وليش مننتمي لوطن اسمو لبنان".

ويذكر أن اغنية "أحبائي" هي عنوان قصيدة للشاعر غسان مطر، غنتها المطربة جوليا بطرس من ألحان زياد بطرس وتوزيع ميشيل فاضل، استوحتها جوليا من رسالة للسيد حسن نصر الله إلى المقاومين في الجنوب عام 2006، وفقاً لموقع لبنان 24.

وتقول كلمات الأغنية " أحبائي.. بكم يتحررُ الأسرى، بكم تَتَحررُ الأرضُ بقبضتِكم بغَضْبَتِكم يُصانُ البيتُ والعِرضُ بناةُ حضارةٍ أنتم، وأنتم نهضةُ القيمِ وأنتم خالدونَ كما خلودُ الأَرزِِ في القممِ".