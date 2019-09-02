شاهد كيف علق أحمد مساد على قصة اسراء غريب

لا تزال قصة الفلسطينية اسراء غريب التي فارقت الحياة في ظروف غامضة، تتصدر اهتمامات معظم مشاهير الدول العربية وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أحدثت الضجة الكبيرة لوفاتها تدويلاً للقضية وسط مطالبات بإنزال أقسى العقوبات بحق المتورطين بوفاتها، ويعلق الممثل الكوميدي الأردني أحمد مساد على القضية في تراجيدية واضحة.

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ونشر أحمد مساد فيديو جديد على قناته في يوتيوب ضمن البرنامج الذي يقدمه "صفر"، وهذه المرة قام بتمثيل دور الشابة الفلسطينية اسراء غريب والحديث بلسانها عن الأحداث المأساوية التي جرت مستعيناً بالفيديوهات التي يظهر فيها تسجيل صوتي للمغدورة وابنة عمها وأطلق على حلقه عنوان "اسراء غريب .. قصة فتاة لبسها جن عجيب".