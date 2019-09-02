شاهد" الفنان تامر حسني بإطلالة جديدة

نشر المغني المصري تامر حسني على إحدى حساباته الشخصية عبرمنصة الإنستغرام صورة مركبة يظهر فيها بإطلالة جديدة وستايل مختلف استعداداً لأعمال فنية جديدة.

حيث أعلن الفنان تامر حسني، عن استعداداه لتصوير فيلم جديد بعنوان "مش أنا"، وتسجيل أغانيه و تحضيرات لتصوير فيديو كليب القادم.

وقال تامر ممازحاً :"اتكلمنا جد شويه نعزر بقى، مين هيحلق كدا ويشترك معايا في (حملة نعيماً) نهاركم عسل.

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ولاقى الستايل الجديد للفنان تامر حسني إعجاب المتابعين والجمهور، وانهالت عليه التعليقات الذين أثنوا على إطلالته هذه، وتمنوا له كل التوفيق بأعماله المقبلة، وفقاً لموقع الفن.

يذكر أن آخر أعماله هو ألبوم "عيش بشوقك" الذى حقق نجاحا كبيرا، وفى السينما فيلم "البدلة" الذى حقق نجاحاً، حيث شاركه فى بطولته أمينة خليل وأكرم حسنى وحسن حسنى ودلال عبد العزيز وماجد المصرى.