احمد ابراهيم يعلق على تصريحات نجل زوجته أنغام

أثير مؤخراً تعليقات لنجل الفنانة المصرية أنغام عمر عارف، عن زوجها الملحن الموسيقي أحمد، قائلاً " تم نشر مشاكلنا على الملأ لأننا للاسف لا نعيش حياة خاصة، ولدي مشاكل مع هذا الرجل واحتقره لأسباب عديدة".

من جهته علق الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، على تصريحات نجل زوجته، قائلاً "«أنا متكلمتش في الموضوع ده، ومكنتش حابب أتكلم فيه علشان مش عايز أديله أهمية، والموضوع مش محتاج إننا نتكلم فيه".

وأضاف إبراهيم: "كل واحد ليه تصرفه، وأنا بقدر الضغوط، الموضوع زعلني وفي نفس الوقت أنا عارف حجم المسؤولية اللي أنا فيها، ومتأكد إنّ الصح هو اللي هيحصل" ، وتابع: "أسهل حاجة الكلام والمشاحنات، وأهم حاجة علاقتي بأنغام وأنا بتحمل من أوّل الموضوع علشانها."، وفقاً لموقع نواعم.

ويذكر أن الأزمة بين عمر عارف نجل أنغام وزوجها أحمد ابراهيم بسبب زواجها منه، الأمر الذي فضل الثنائي تجاهله، قبل أن يقوم الابن بإلغاء متابعة والدته عبر السوشيال ميديا وحذف الصور التي تجمعهما معا.