محمد عساف يعلن عن أغنيته الجديدة "كرمالك انت"

كشف الفلسطيني محمد عساف ، عبر حسابة الشخصي عن أغنيته الجديدة الرومانسية وتتر مسلسل لبناني بعنوان "كرمالك انت"، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس والملحن ميشال فاضل، التي تلخص فكرة مسلسل عروس بيروت.

وعُرض مسلسل عروس بيروت على شاشات قناة mbc4 في أولى حلقاته بعد ترقب دام ثمانية أشهر، من بطولة الممثل ظافر العابدين، كارمن بصيبص، وتقلا شمعون، وعدداً كبيراً من نجوم الشاشة اللبنانية والسورية.

تقول كلمات الأغنية رومانسية: “انت .. انت لي اخترتك من هالدني كلا انت وقبلتا كرمالك وحدك بس وكل الدني قبلتا.. وعشقتا لانك انت فيا ومرة وحلوها عشقتا.. عشقتا كرمالك انت”.

و"عروس بيروت" هو النسخة العربية لمسلسل أجنبي، يحكي قصة حقيقية جرت أحداثها في حقبة قديمة. يتألف العمل من 80 حلقة، تتضمن الكثير من التشويق والإثارة مع أحداث متسارعة سيتابعها المشاهد ب حماس بين حلقة وأخرى، وفقاً لموقع بصراحة.

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وتكشف أحداث المسلسل عن قصة حب تجمع فارس مع ثريا الفتاة التلقائية المفعمة بالحيوية والطاقة وحب الحياة، والتي تعمل كفنانة وتغني في إحدى الملاهي الليلية، ليشكل لقاؤهما لاحقاً نقطة انطلاق المشاكل والصراعات الدرامية والمواجهات الناجمة من جرّاء رفض المحيطين بهما لهذا الحب خصوصاً (ليلى) والدة فارس والتي تلعب دورها (تقلا شمعون).