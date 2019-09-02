تردد قناة الشعائر 2019 على النايل سات في العراق

دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى استثمار احياء الشعائر الحسينية في شهري محرم وصفر من اجل الدعوة الى إنتزاع الفساد من النفس قبل إنتزاعه من الطغمة الحاكمة، و التعلم من الإمام الحسين، الثورة والإصلاح ورفض الظلم والفساد.

وقال الصدر في تغريدة له حول الشعائر الحسينية ومبادئ ثورة الامام الحسين(ع)، ان " الإمام الحسين انتفض من أجل الإنسانية لا من أجل التشيّع فقط، فقد فنى فيه المسيحي قبل الشيعي".

وأضاف الصدر: "فلتكن شعائرهم مواساة المنصفين من أهل السنّة واعطائهم عربون محبة من أجل الحسين ومن اجل رسول الله (ص) بل ولا تنسوا الطوائف الأخرى".

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ودعا الصدر الى لبس السواد واقامة العزاء واطعام الفقراء ونبذ الطائفية، مبينا ان اهل السنة يحبون اهل البيت ولا يبغضونهم بالمطلق كما يتداول البعض.

واكد ان التطبير للمرضى وكبار السن والرضع يؤدي الى الضرر الجسماني، رافضا اقامة الشعائر الدينية من الاموال المحرمة، منتقدا اقامة الشعائر بأليات وطرق محرمة تكون بدعة كما في الشعائر الحديثة التي تحتوي على الرقص والمغالاة وما شابه ذلك.

تردد قناة الشعائر: نايل سات 10971 أفقي