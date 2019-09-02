هكذا ظهرت الاعلامية علا الفارس للمرة الأولى عبر قناة الجزيرة

ظهرت الإعلامية الأردنية فلسطينية الأصل علا الفارس، اليوم الأحد، لأول مرة عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية، حيث قدمت أولى نشراتها الاخبارية

وفي وقت سابق السبت، أعلنت علا الفارس عبر حسابها على موقع تويتر: "على بركة الله ألقاكم غدا (الأحد) في أول ظهور على شاشة الجزيرة في نشرتي السابعة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة".

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وقالت علا الفارس: "أسأل الله التوفيق والنجاح وأن أكون عند حسن ظن من منحوني هذه الثقة الكبيرة والشكر موصول لكل زملائي في الشبكة الذين قدموا لي كثيرا من الدعم والنصح والاحتواء".

وعقب اعلان علا الفارس تفاعل العديد من المغردين مع ما نشرته على حسابها، متمنين لها التوفيق والنجاح، فيما هاجمها آخرون من تيارات محسوبة على السعودية ودول الخليج.

يذكر أن الاعلامية علا الفارس أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي" في شباط/ فبراير الماضي، بعد أن عملت لسنوات طويلة في المجموعة السعودية في تقديم الأخبار وبرنامج "إم بي سي في أسبوع"، قبل أن تترك القناة عام 2017 إثر تغريدة كتبتها عبر حسابها في "تويتر" أثارت غضب الجمهور السعودي.