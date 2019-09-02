رزنامة السنة الهجرية 1441 في الجزائر

يحيي الجزائر هذا الاحد غرة محرم للعام الهجري 1441، ليكون يوم الثلاثاء الـ 10 من سبتمبر يوم عاشوراء الذي سن الرسول صلى الله عليه وسلم صيامه اعتبارا على أنه كفارة للسنة التي قبله. (الرزنامة في الأسفل)

ودأب الجزائريون والشعوب العربية على اعتبار عاشوراء بداية للحول وفيه يخرجون زكوات أموالهم ويتقربون إلى الله بالاعمال الصالحة على اختلافها واختلاف هيئاتها.

وفي هذا الصدد أوضح الاستاذ يحيى الدوري مدير الشؤون الدينية بولاية بومرداس ان التأريخ الهجري يعد حدثا هاما اختاره الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأريخا للمسلمين وتأريخا للحضارة الإسلامية.

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وذلك بداية من غرة محرم الذي يعد شهرا فضيلا من شهور الله عزوجل وفيه يوم عظيم وهو يوم عاشوراء الذي سن النبي صلى الله عليه وسلم صومه للمسلمين وفيه دأب الجزائريون على إخراج زكاة أموالهم.

وفي هذا السياق قال يحيى الدوري إن نصاب الزكاة هذا العام بلغ 582250 دينار ( 58 مليون و225 ألف سنتيم) أما مقدارها فهو 2.5بالمائة ، واجبة لكل من بلغ رأس ماله هذا النصاب ودار عليه الحول.

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