تفاصيل سبب وفاة شيراز البوزيدي في تونس

توفيت يوم الأحد، المخرجة التونسية شيراز بوزيدي، جراء وعكة صحية مفاجئة، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الوسط الفني وصناع السينما في تونس، الذين نعوها بأسى وكلمات مؤثرة.

من جهته، نعى مدير التصوير مهدي بوهليل، الذي شارك أصدقائه على فيس بوك بصورة جمعته بشيراز، وعلق عليها قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفنانة والمبدعة والصديقة شيراز بوزيدي الله يرحمها واسكنها فسيح جنّاته.. العائلة السينمائية في تونس في حداد".

بدوره، قال الناشط أنس الموديب: "مخرجة شابة طموحة كانت تتقد حيوية و تعيش باحلام كثيرة تتمنى تحقيقها، لم اعرفها ألا من الخلال العالم الافتراضي حدثتني عن فيلمها "مجاذيب" و عن Moatassem Lamir الذي شاركها وضع الموسيقى و الذي كان سبب تعرفي عليها".

وأضاف: "حدثتني عن مشاريعها ما بعد "مجاذيب" و عن مشاركاتها في مهرجانات هنا و هناك .. اليوم تودع الدنيا فجأة ودون سابق إنذار، تودع وكان آخر منشوراتها وداعا لروح نجيب عياد و كأنها تستشعر لحظة مغادرتها الدنيا .. موت صادم لا أثر به في وسائل الاعلام جميعا دون استثناء .. رحم الله شيراز و رزق اهلها و اصدقائها جميل الصبر و السلوان".

تجدر الاشارة إلى أنه لم يتم الإعلان حتى اللحظة عن سبب وفاة الفنانة التونسية، وكانت شيراز بورشيدي قد تخرجت عام 2005 في المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة، وقدمت عدة أعمال سينمائية من بينها "حمرا كحلة"، "سفر"، "دنيا أحلى"، "نجاح" و "مجاذيب".