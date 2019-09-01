يشهد العام الدراسي 2019/2020 بالمغرب والذي سينطلق الأسبوع المقبل، عددا من العطل الدينية والوطنية، وفق ما كشفت عنه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق.

وبخصوص لائحة العطل المدرسية، فلم يطرأ عليها تغيير يذكر مقارنة بـ المعمول بها الموسم المنقضي، حيث حدد مجموع أيام العطل في 42 يوما، كما تم الاحتفاظ بأسبوع واحد كعطلة نهاية الدورة الأولى وأسبوعين اثنين برمجا ما بين 29 مارس و 12 أبريل 2020.

وتتطلب العطل الدينية التأكد من ظهور القمر من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مع العلم أن هذه الأعياد تتضمن فقط يومين للعطل الرسمية في الإدارة العمومية بالمغرب.

بدورها، تنشر لكم وكالة "سوا" الاخبارية لائحة العطل 2020 بالمغرب، وفق ما أعلنته عنه الحكومة في جلستها الأخيرة والخاصة بالعام الدراسي الجديد.