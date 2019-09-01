متى يوم عاشوراء 2019 في الدول العربية والإسلامية

يصادف يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر الجاري موعد يوم عاشوراء 2019 للعام الهجري الجديد 1441، في معظم الدول العربية والاسلامية.

في المقابل، يكون يوم عاشوراء في سلطنة عمان والمغرب والمرجع الشيعي في العراق يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري.

ويكفر صيام يوم عاشوراء السنة الماضية (الذنوب الصغائر أما الكبائر فتحتاج لتوبة خاصة) لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ".

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وكانت بعض الدول العربية قد أعلنت أن السبت هو أول أيام السنة الهجرية بعد إعلان تحري هلال شهر محرم لعام 1441 هجرية، حيث أعلنت فلسطين والإمارات ومصر والأردن أن السبت هو أول أيام العام الهجري الجديد.

في حين أعلنت كل من المغرب وسلطنة عمان أن الأحد هو أول أيام العام الهجري الجديد، وفق ما نقلته الوكالات الرسمية في تلك البلدان.