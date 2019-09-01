دفع 2.35 مليون دولار لغداء مع وارن بافيت

وكالات/سوا/ وافق رئيس مجلس إدارة شركة صينية تقوم بتطوير ألعاب الإنترنت على دفع مليونين و345 ألفا و678 دولارا من أجل مأدبة غداء مع الملياردير وارن بافيت ليفوز في مزاد خيري.

وكان مزاد هذا العام، العاشر الذي تذهب حصيلته إلى مؤسسة جلايد، وهي مؤسسة غير ربحية في حي تندرلوين في سان فرانسيسكو، تقدم الغذاء والرعاية الصحية والتوطين وخدمات أخرى للفقراء والمشردين.

وقالت جلايد إن جو يي رئيس مجلس إدارة داليان زيوس إنترتينمنت ومقرها بكين قدم أعلى العروض الستة والسبعين للفوز في المزاد الذي استمر خمسة أيام وأقيم عبر موقع إي باي الإلكتروني واختتم مساء الجمعة.

وكان العرض الذي تقدم به أقل من العرض الفائز في مزاد عام 2012، وقدره ثلاثة ملايين و456 ألفا و789 دولارا ولكنه سيساعد مؤسسة جلايد في الوفاء بنفقات ميزانيتها السنوية البالغة 16 مليون دولار.

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وقال سيسيل وليامز أحد مؤسسي جلايد بعد انتهاء المزاد "ما نسعى إليه هو تمكين أهلينا وأن نعمل من أجل أن نبعث الأمل في نفوس الناس. وقد سعدنا أيما سعادة حينما ظهرت نتيجة المزاد."

ويجوز للفائز بالمزاد أن يدعو سبعة من أصدقائه لتناول الغداء مع بافيت في مطعم سميث أند وولنسكي في مانهاتن.

يبلغ بافيت من العمر 84 عاما وثروته 69.2 مليار دولار ويأتي ترتيبه الرابع بين أثرى أثرياء العالم وفقا لتصنيف مجلة فوربس. وهو يتبرع بكل ثروته للأعمال الخيرية.