600 دولار فقط إيرادات "فيلم الفيفا"

وكالات/سوا/ سجل فيلم "يونايتد باشنز" "United Passions"، الذي يروى قصة تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حضورا ضعيفا للغاية في دور العرض الأميركية، بحسب تقرير لموقع "هوليوود ريبورتر"، المختص بأخبار السينما الأميركية.

ومع انطلاق الفيلم بشكل محدود في 10 صالات عرض مع بداية الأسبوع، فإنه لم يحقق سوى 607 دولارات فقط خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، بحسب أرقام موقع "رينتراك".

ولا يلقى الفيلم كما هو واضح أي قبول جماهيري، ففي سينما "فيلم بار" بمدينة فينيكس لم يحقق سوى 9 دولارات فقط، وهو ثمن تذكرة لشخص واحد.

وتشير التقديرات إلى أن ميزانية الفيلم تتراوح بين 25 و 32 مليون دولار أميركي، وبحسب تقارير متخصصة فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم ساهم بنحو 75% من الميزانية، بحسب تقارير صحفية متخصصة.

ومن الجدير بالذكر أن العرض الأول للفيلم كان في مهرجان كان السينمائي العام الماضي 2014.