الاصطدام من الخلف أبرز مشكلة لسيارات غوغل

وكالات/سوا/أعلنت شركة غوغل أنها ستصدر تقارير متابعة، شهرية، للحوادث التي ترتكبها سياراتها ذاتية القيادة.

وأشار تقرير شهر مايو إلى أن سيارات غوغل ارتكبت 12 حادثة منذ أن بدأت الشركة في تجربة سيارات القيادة الذاتية في عام 2009، معظمها حالات اصطدام من الخلف.

وقالت غوغل إن إحدى مركباتها صدمت من الخلف في كاليفورنيا يوم الخميس الماضي، ليرتفع بذلك عدد مثل هذه الحوادث إلى 13 .

وقالت إحدى جماعات حماية المستهلك "يعني هذا أن المركبات تميل إلى أن تتوقف بسرعة أكبر مما يتوقع السائقون".

وقالت متحدثة باسم غوغل إن استنتاج جماعة حماية المستهلك خاطئ لأن معظم حوادث الاصطدام بالخلف وقعت عندما كانت سيارات غوغل متوقفة.

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وطالبت جماعات حماية المستهلك بتوفير مزيد من التفاصيل عن هذه الحوادث، بما في ذلك أقوال الشهود وسائقين آخرين.

وقالت غوغل إن أيا من هذه الحوادث لم يكن سببه عطل في السيارة ذاتها.

ومن المقرر أن تنقل غوغل نماذجها التجريبية من منطقة التجارب إلى طرق منطقة ماونتين فيو بكاليفورنيا هذا الصيف.

ووصفت الشركة سيارتها التي تتسع لشخصين بأنها "أول سيارة للقيادة الذاتية الكاملة في العالم".