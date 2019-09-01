لأول مرة.. كمبيوتر يضع نظرية علمية

وكالات/سوا/وضعت مجموعة من أجهزة الكمبيوتر بإحدى الجامعات الأميركية نظرية علمية باستخدام مفهوم الذكاء الاصطناعي، ساهمت في تفسير ظاهرة حيرت العلماء لقرن من الزمان.

وفسرت أنظمة كمبيوتر، في جامعة تافتس بولاية ماساشوستس، الأساس العلمي للتجدد لدى الديدان المستورقة، وقدرتها على التعافي.

واستخدمت أجهزة الكمبيوتر مفهوم الذكاء الاصطناعي للوصول إلى النظرية، التي يتوقع الأطباء أن تساهم كثيرا في مجال الطب المتجدد، الذي يمكن أن يصل لمعرفة كيفية إعادة إنماء الأعضاء المبتورة أو الأنسجة المتضررة لدى البشر مستقبلا.

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وأوضح الباحث مايكل ليفن، المشارك في المشروع، أن أجهزة الكمبيوتر استطاعت تقديم نموذج عمل مبسط يسهل على البشر استيعابه، وليس نموذجا معقدا متشابكا، وفقا لصحيفة "مترو".

واستعرض الباحثون نتائج مشروعهم من خلال دراسة نُشرت في دورية " PLOS Computational Biology".