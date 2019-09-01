أسرة بريطانية تخلي منزلها خوفًا من العناكب

وكالات / سوا / اضطرت أسرة بريطانية من مقاطعة وركشير إلى ترك منزلها بعد اكتشافها عشًا لعنكبوت سامة وقد مرت الأسرة البريطانية بمحنة مرعبة حين اكتشف بيضًا لأحد أشد العناكب المميتة في العالم، حيث أجبرت أسرة كيث و لورا على الهروب من المنزل مع أبنائهما الأربعة بعد أن عثرا على عش لما اعتقدوه أنه العنكبوت البرازيلي الجوال وذلك يوم الخميس الماضي.

ويعد العنكبوت البرازيلي الجوال أحد أخطر العناكب السامة في العالم حيث يصل طوله نحو ست بوصات، ويتميز بالعدوانية وهو ذو لدغة سامة ومميتة.

وقد اكتشفت الأسرة هذا العش عندما فتحت كيسًا للموز اشترته من متجر هنكلي ألدي، وعلى الفور أخلت الأسرة المنزل واتصل رب الأسرة بالشرطة وخبراء الحياة البرية، وفي المقابل تم غلق المتجر تحسبًا لوجود اي عناكب أخرى. فيما أفادت الشرطة أنه بعد البحث والتقصي لم يتم اكتشاف أية عناكب في المتجر، كما أن البيض الذي وجدته الأسرة في كيس الموز لم يكن لأي عنكبوت سام .