علماء: مستوى ذكاء الإنسان ارتفع خلال 100 سنة

وكالاتا/سوا/ بينت نتائج دراسة علمية أن مستوى ذكاء الإنسان ارتفع خلال الـ 100 سنة الأخيرة بصورة ملحوظة.

وأجرى علماء من جامعة "فيينا" النمساوية دراسة علمية شملت معلومات عن حوالي 4 ملايين شخص من 31 دولة عاشوا خلال الفترة 1909 – 2013.

واستنتج العلماء من نتائج الدراسة أن معدل مستوى الذكاء (IQ) ارتفع خلال هذه الفترة ثلاث درجات، أي أن متوسط معدل ذكاء البشرية ارتفع 30 نقطة خلال 100 سنة. وذلك وفقًا لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية

وحسب قول العالم النمساوي جاكوب بيتشنيك يصبح الإنسان أذكى تحت تأثير عوامل مختلفة، أهمها تحسن التغذية والاهتمام بالصحة وتطور الخدمات الطبية، وجميع هذه العوامل تؤثر في نمو الأطفال منذ الصغر.

وأضاف "كما أن تطور المناهج المدرسية ساعدت في رفع مستوى ذكاء الإنسان".

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يذكر أن العالم النيوزيلندي جيمس فلين اكتشف في ثمانينات القرن الماضي أن معدل مستوى الذكاء ليس مؤشرًا مطلقا للذكاء، بل يشير إلى مستوى ذكاء شخص معين مقارنة بالآخرين خلال نفس الفترة الزمنية.

هذا الاكتشاف أطلق عليه "أثر فلين"، ولا يزال العلماء يدرسونه حتى الآن.

من جانب آخر، توصلت دراسات أخرى أجريت في بلدان مختلفة إلى نفس النتائج التي حصل عليها علماء النمسا، أي أن مستوى ذكاء الإنسان في ارتفاع مستمر مع الزمن.

ولكن هناك من يشك في هذه النتائج ويقول إن البشرية مع مرور الزمن تزداد غباء.