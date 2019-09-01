أمريكية تصنع "صابون تجميل" من حليب الثدى

واشنطن / سوا / ابتكرت سيدة أمريكية، فكرة جديدة فى عالم مستحضرات التجميل، حيث قامت بتصنيع نوع من أنواع صابون العناية بالبشرة من لبن الثدى، ولكن حسب الطلب، فإن أتى لها أحد الزبائن يطلب ذلك تعده لها مقابل 40 جنيهًا إسترلينيًا.

وحسبما جاء بموقع Metro البريطانى فإن السيدة التى تدعى تينا أنكر، وهى تملك متجرًا باسم "العمة تينا"، فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث وضعت فى متجرها إعلانًا تعلم فيه زبائنها أنها تستطيع أن تصنع لهم أفخر أنواع الصابون من حليب الثدى مقابل 60 دولارًا.

وأشارت العمة تينا إلى أن مكونات الصابون تتضمن زيت جوز الهند، وزيت الزيتون، وزيت الخروع، وزيت النخيل وزيت فول الصويا وزبدة الكاكاو، وعلى الزبائن إحضار لبن الثدى، لافتة إلى أن أحد السيدات طلبت منها 14 أوقية من الصابون، بينما أبلغتها العمة "تينا" أنها بعد تلقى الحليب تقضى ما يقرب من 5 أسابيع للحصول على المنتج النهائى.

وأكدت أن السيدات اللائى لا يتمكن من الحصول على صابون لبن الثدى، تبيع العمة تينا صابون حليب الماعز.