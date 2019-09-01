زيادة مبيعات أقنعة الوجه بكوريا الجنوبية

وكالات / سوا / على غير المعتاد، تعاني سوق الأقنعة الواقية في كوريا الجنوبية حاليا من نقص حاد في أقنعة الوجه بسبب الإقبال الشديد عليها.

ودفعت المخاوف من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، التي يسببها فيروس كورونا، الكوريين لشراء أقنعة الوجه لحماية أنفسهم، وأدى ذلك إلى نقص الأقنعة في الأسواق.

وقال صيدلي كوري جنوبي يدعى لي جونغ مين إن "خبر ظهور متلازمة الشرق الأوسط التنفسية مفاجئ للغاية. وأضاف أن "الشركة أو المورد المحلي للأقنعة وحتى المستوردين ليس لديهم ما يكفي من المنتجات. لا يمكننا بيع سوى حوالي 600 قناع يوميا رغم أن الطلب يبلغ 1000. هذا يعني أن الطلب أكبر بكثير من العرض".

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وقال طبيب من كوريا الجنوبية يدعى تشو مو-جين، وهو ورئيس الجمعية الطبية الكورية، إن ارتداء قناع يمكن أن يمنع انتقال الفيروس.

وأوضح "يمكن أن يسد ارتداء القناع الطريق أمام رزاز الجسيمات الصغيرة، لذلك يمنع انتقال متلازمة الشرق الأوسط التنفسية. يجب على المواطنين ارتداء القناع في المناطق المزدحمة أو المستشفيات. إنه يساعد في منع إصابتهم".