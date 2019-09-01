توقعات الأبراج من ماغي فرح لليوم الأثنين

بيروت / سوا / جاءت توقعات عالمة الفلك ماغي فرح، اليوم الأثنين 8/6/2015، لكافة الأبراج على النحو التالي:

الـحـمـل ( آذار\ مارس 21 – نيسان\ أبريل 20 )

القمر الجديد في الجوزاء يشير إلى أفكار مهمة واستثمارات وبداية مميزة وفرص مناسبة وعلاقة مع الماضي تزدهر الآن أو تطلّ برأسها لدعمك.

الـثـور ( نيسان\ أبريل 21 – أيار\ مايو 20 )

تهتم بشأن مالي ملحّ، فـالقمر الجديد في برج الجوزاء، يلقي الضوء على اتفاق ما أو على فرصة للسفر، أو على مبلغ من المال هو في الطريق إليك، أو على عملية شراء أو بيع.

الـجـوزاء ( أيار\ مايو 21 – حزيران\ يونيو 20 )

القمر الجديد في برجك يعني فرصاً مهمة وتنفيذاً لرغبة أو تحقيقاً لأمنية. أطلبْ فيستجب لك القدر. فتعلن الأفلاك عن حظ غير مسبوق، بحيث يمكنك أن تتمنى فتتحقّق أحلامك.

الـسـرطـان ( حزيران\ يونيو 21 – تموز\ يوليو 21 )

القمر الجديد في برج الجوزاء يتيح أمامك فرصاً للعمل يجب أن تبقى سرّية. تقوى المشاعر في هذه الفترة، وقد تتعارض مع هذه الفرص.

الأســد ( تموز\ يوليو 22 – آب\ أغسطس 22 )

القمر الجديد في برج الجوزاء، يتحدث عن ربح أو فرصة لمواصلة مشروع غالٍ على قلبك. ثابر، تكون الرابح.

الـعـذراء ( آب\ أغسطس 23 – أيلول\ سبتمبر 22 )

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القمر في منزلك العاشر يتحدث عن بعض الانقلابات أو عن سذاجة تُظهرها إزاء بعض المخادعين. كُنْ حذراً جداً يا عزيزي.

الـمـيـزان ( أيلول\ سبتمبر 23 – تشرين الأول\ أكتوبر 22 )

استفدْ من الأجواء، فـالقمر الجديد في منزلك التاسع، أي في الجوزاء خلال هذين اليومين، يعني تغييرات إيجابية تطرأ.الـعـقـرب تشرين الأول\ أكتوبر 23 – تشرين الثاني\ نوفمبر 21 )

تسترجع قوّتك بسرعة مع القمر الجديد في منزلك الثامن، أي في الجوزاء، ما يشير إلى فرص مالية مميّزة واستثمارات مناسبة أو أخبار طيّبة تجعلك الأقوى.

الـقـوس ( تشرين الثاني\ نوفمبر 22 – كانون الأول\ ديسمبر 21 )

القمر الجديد في برج الجوزاء يتحدث عن مشروع يوضع أمامك للتفاوض، أو عن عقد تريد أن توقّعه أو اتفاق.

الـجـدي ( كانون الأول\ ديسمبر 22 – كانون الثاني\ يناير 20 )

يحمل القمر الجديد في برج الجوزاء بعض الفرص المهنية والمحادثات التي تبذل خلالها جهوداً ضخمة. يطرأ أمر صحي يشغلك.

الـدلـو ( كانون الثاني\ يناير 21 – شباط\ فبراير 19 )

القمر الجديد في منزلك الخامس يجعلك متفائلاً، إيجابياً، كما أنّه يأتيك بفرص استثنائية. تتحسّن الطوالع الفلكية بشكل ملفت وواضح فتزول العقبات السابقة، وتعوّض أنت عن الوقت الضائع.

الـحـوت ( شباط\ فبراير 20 – آذار\ مارس 20 )

القمر الجديد في منزلك الرابع، يشير إلى بعض التعقيدات وإلى عملية ترميم وتحديث في منزلك. لا تخشى شيئاً فالأمر عابر.