تراند اليوم : العثور على جثة لفتاة قاصر داخل المقابر بالخليفة

العثور على جثة لفتاة قاصر داخل المقابر بالخليفة

مازالت التحقيقات مستمرة داخل نيابة المقطم وقسم الخليفة للوصول الى فك لغز الفتاة العشرينية التى عثرت الاهالى عليها داخل مقابر الخليفة وهى ليست من اهالى المنطقة المنطقة.

فقد وصلت عدت بلاغات من الاهالى لقسم الخليفة بالعثور على جثة فتاة يقدر عمرها بـ 20 عاما .

وجدت مسجاة على ظهرها بملابسها الكاملة .

وعلى الفور انتقلت قوة امنية من قسم الخليفة الى المقابر وتبين صحة البلاغات .

وامرت نيابة المقطم بتشريح الجثة للوصول الى حقيقة الوفاة وفك لغز ملابسات الواقعة التى مازالت غامضة حتى الان ولم يتعرف على هوية الجثة وبيانتها .

ومازالت التريات الامنية بمنطقة الخليفة والمقطم للوصول حول المتهم الحقيقة فى قتل الفتاة.



قسم فضائح ومفسدون :

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