مطربة العرب ميادة الحناوي تعلن عن أغنيتها الجديدة

أعلنت مطربة العرب السورية ميادة الحناوي، استعدادها لتقديم عمل غنائي جديد لتعود بعد انقطاع دام سنوات عن المجال الفني والغناء، وذلك تحمل اسم " ياما سنين ضاعوا".

ونشر مقطع من كلام الاغنية:" على القلب الحزين لا شفعلو شوق ولا فاد حنين طول السنين والغدارين متصورين أني انتهيت من كتر مامعاهم أسيت .. دنا لا انتهيت ولا قلبي داب ولا مرة فكرت أني أسلم للعذاب .. ولا رحلة العمر انتهت بعد اللي فات ولاخطوتي تاهت في بحر الذكريات .. و لاحتى قلت في يوم ياريت ولا خطوتي تاهت في بحر الذكريات ولا حتى قلت في يوم ياريت أرجع ورى ويا الزمن "

وشاركت الحناوي في حفل غنائي على مسرح أوبرا دمشق، الذي غابت عنه لأكثر من 9 سنوات، وذلك ضمن الفعاليات المرافقة لمعرض دمشق الدولي الـ 61، بمرافقة الفرقة الوطنية السورية للموسيقى العربية، وقدمت ميادة الحناوي مجموعة من أشهر أغانيها والتي لطالما حازت إعجاب جمهورها خلال مسيرة فنية امتدت لأربعة عقود.

أشادت ميادة الحناوي، بتفاعل الجمهور التونسي معها ودعمها الكبير، بعد تعثرها على مسرح مهرجان صفاقس الدولي، كما كشفت لنا عن مشروع غنائي جديد لها تحت عنوان "ياما سنين ضاعوا علينا"، من ألحان عبد العظيم محمد، وفقاً لموقع CNN بالعربي.

ويذكر أن ميادة الحناوي عادت إلى الغناء بعد غياب 9 سنوات تقريبا لم نشهد فيها إلا الأغاني الوطنية وكانت آخر حفله خاصه لها في حفلة قرطاج عام 2005،وتصدر ألبومها الجديد العام الحالي الذي ومنه أغنية (عيني) التي قامت بتسجيلها العام الماضي من ألحان الجزائري نبلي فاضل.