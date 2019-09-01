تعرف على سبب وفاة مصطفى اللباد

توفي الكاتب المصري مصطفى اللباد ، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهر الـ (54) عاماً، والذي كان يشغل منصب مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية بالقاهرة.

كما حصل مصطفى اللباد على درجة الدكتوراه في "الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط" من جامعة هومبولدت في برلين بألمانيا عام 1994، وعمل رئيس تحرير مجلة شرق نامه المتخصصة في الشئون الإيرانية والتركية وآسيا الوسطى.

ومن أشهر مؤلفاته كتاب "حدائق الأحزان - إيران وولاية الفقيه"، أصدرتها دار الشروق بالقاهرة عام 2006، وكتاب "تركيا بين تحديات الداخل ورهانات الخارج"، ألفه بالاشتراك مع آخرون، وصدر عام 2009.

ويشار إلى أن والد مصطفى اللباد هو الرسام الراحل محيى الدين اللباد المصمم الجرافيكي ورسام الكاريكاتير بمجلتى روز اليوسف وصباح الخير، وفق اليوم السابع.

وبدوره، نعى الشاعر والناقد الأدبي شعبان يوسف، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتيجية، قائلا: "مع السلامة يا أرق وأغلى الناس، خبر فاجع وصادم".