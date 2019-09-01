اعلامية مصرية تتعرض لموقف محرج خلال برنامجها (شاهد)

تعرضت اعلامية مصرية لموقف محرج في أول حلقات برنامجها الخاص والذي يبث على قناة المحور المصرية، حيث أجبرت من قبل طاقم العمل بالظهور بدون ميك آب على بشرتها.

وظهرت الإعلامية دعاء صلاح، في فقرة من ضمن برنامج الأول " أنتِ الأقوى"، بدون ميك أب عقب إجبارها من قبل طاقم العمل، لتؤكد أن المرأة ليس جمالها بشكلها ولكن بشخصيتها وثقتها بنفسها.

كما قدمت فقرات عديدة تخص المرأة فى عدة مجالات وقدمت الشكر لقناة المحورعلى انضمامها لأسرة العمل، مشيرةً أنها غيرت قرارها التي اتخذته من فتره قصيرة بتغيير مجال عملها، وفقاً لموقع القاهرة 24.

يذكر أن برنامج "أنتِ الأقوى" يذاع يومياً من يوم السبت الى الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة مساءاً ويعاد من يومي الاربعاء الى الجمعة .