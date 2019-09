اللبنانية نانسي عجرم تهنئ زوجها في ذكرى زواجهما (شاهد)

شاركت اللبنانية نانسي عجرم عبر إحدى حساباتها الشخصية في منصة الإنستغرام، صورة تظهر فيها مع زوجها فادي الهاشم، لتهنئته بمناسبة مرور 11 عاماً على زواجهما .

ونشرت النجمة نانسي عجرم، صورة رومانسية مع زوجها، احتفالاً بذكرى عيد زواجهم، وعلقت كاتبة " هذا اليوم سيكون دائما أفضل يوم في حياتي، عيد زواج سعيد يا حبيبي." ( This day will always be the best day of my life happy wedding anniversary my love) .

على جانب آخر، كشفت نانسي عجرم سبب عدم مشاركتها في أعمال سينمائية حتى الآن، خلال لقاء ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا سينما، وفقاً لموقع في الفن.

أوضحت نانسي عجرم أنها تحب السينما، ولها مكانة خاصة في قلبها، لكن العمل يحتاج إلى تفرغ، وهو ما لا يتوافق مع جدول أعمالها الفنية المزدحم، خصوصاً أنها تحضر للجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز في موسمه الجديد.