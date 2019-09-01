محمد رمضان ضمن قائمة مرشحين لجائزة الموسيقى

يعتبر النجم محمد رمضان، العربي الوحيد على قائمة الفنانين المرشحين لجائزة الموسيقى على مستوى دول افريقيا، والمقرر اعلان النتائج في شهر أيلول/سبتمر القادم خلال فعاليات تقام في الغردقة.

ونشر المصري محمد رمضان عبر حسابه الشخصي، صورة لقائمة المرشحين لجائزة لقب المغني الأكثر جماهيرية في افريقيا، معلقاً عليها :" "الاسم المصري الوحيد المرشح لجائزة المُغني الأكثر جماهيرية في أفريقيا.

ويذكر أنه تم إدارج النجم تامر حسني، فى ترشيحات القوائم الأولية لتصويت الجماهير فى “الأفريكان ميوزيك أووردز” أو”Afrima” التى تعد أهم الجوائز الموسيقية، حيث تختار تصنيفات أفضل مطرب ومطربة وأفضل أغنية ودي جي وعمل فنى موسيقى كل عام على مستويات أفريقيا، وفقاً لموقع الفن.

من المقرر أن تبدأ فعاليات مهرجان الجونة في الغردقة، في دورتها الثالثة والتي ستقام في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بعد عقد صلح مع مؤسس المهرجان نجيب ساويرس، والمصرية بشرى إثر خلاث وقع العام الماضي على خلفية هجوم محمد رمضان على المهرجان.