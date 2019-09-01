المصرية حلا شيحة تعلق على هجوم الجمهور

أكدت المصرية حلا شيحة، أن الصور التي عرضت على صفحتها الشخصية عبر تطبيق الإنستغرام، هي حرية شخصية ليس لها صلة بالدين، حيث اعتبر الغالبية أن الصور مثيرة و جريئة جداً خصوصا بعد خلعها للحجاب.

وأضافت حلا شيحة عقب الهجوم اللاذع من قبل المتابعين قائلة :" ملابسها حرية شخصية ليس لها علاقة بالدين وأمتلك جمهور كبير يحبني ويقدرني بعيدًا عن توظيف الأمور في حروب شخصية“، مضيفة: ”الدين مش ترهيب أو بالعافية، الدين دين ترغيب وسماحة وليس انتهاكًا للحقوق والحريات الشخصية.

وأكدت أنها تمارس حياتها بحرية واقتناع بعيداً عن الغلو والتشدد أو فرض رأيها أو اتجاهاتها على أحد، مؤكدة على ضرورة كل إنسان احترام حياة الشخصية لغيره وعدم توجيه تجريح، لأن الدين حض الجميع على احترام وعدم التعدي عليها.

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ويذكر أن الفنانة حلا شيحة، نشرت مجموعة صورة خلال جلسة تصوير جريئة جداً، مما صدمت الكثير من متابعينها، وذلك بعد عودتها من اعتزالها، وقدمت مسلسل زلزال مع المصري محمد رمضان، وتم طرحه في رمضان الماضي، وفقاً لموقع إرم نيوز.

ويشار أن في عام 2014 قررت شيحة اعتزالها الفن وارتدت النقاب عقب زواجها من كندي مسلم، و في أغسطس 2018 أعلنت خبر خلعها للحجاب وعودتها للتمثيل بعد انقطاع عنه دام 12 عامًا.