أبرز التعليقات من نجوم الفن على قضية اسراء غريب

ضجت منصات التواصل الاجتماعي منذ يومين، بقضية الشابة الفلسطينية اسراء غريب، التي قتلت بظروف غامضة، وتعاطف الكثير من الفنانين والشخصيات والمتابعين وغردوا تحت هاشتاق #كلنا_اسراء_غريب #اسراء غريب، ورغم تصريح عائلتها أنها توفيت بعد تعرضها لنوبة قلبية عقب سقوطها في حديقة المنزل.

وفي نفس الوقت اتهمت مؤسسات تابعة للمرأة وناشطون وأصدقائها، عائلة الشابة من تقف وراء مقتل اسراء وذلك بعد نشر تسريبات تسجيل صوت تتحد فيها إسراء عن خلاف اجتماعي وتشويه سمعتها من قبل أحد أقربائها، وطالبوا بالكشف عن الجريمة والقصاص.

وإليكم أبرز التغريدات من قبل الفنانين والنجوم :-

علقت نانسي عجرم، عبر حسابها الرسمي بمنصة تويتر: " الشرف مش بالقتل، الشرف مش بالضرب والتعذيب والتعنيف".

وتابعت نانسي:" كلنا إسراء غريب، واليوم وبأعلى صوت العدالة لازم تتحقق والقاتل لازم يتعاقب ويتحاسب، هو وحده المجرم مش البنت اللي حبِّت وراحت تشوف خطيبها."

وكتبت ماريتا الحلاني ابنه الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر"،: " قال جريمة شرف قال! وين الشرف بالموضوع؟ هيدا اسمو إجرام، شرفك بأخلاقك! مش عند بنتك أو أختك أو زوجتك."

وتابعت ماريتا: " إنتي ملاك يا إسراء، حياتك رخيصة عندهم بس غالية علينا كتير، الله يرحمك وياخذلك حقك".

وعلقت الفنانة نسرين طافش، قائلة: " نحن لا نعيش في مجتمع واحد بل بين مجتمعات و كل مجتمع له الأحقية في الوجود على تباين أفكار مجتمع عن آخر.. الا مجتمع واحد في منتهى الخطورة مبني على العنف و الغاء الآخر إنه مجتمع الجهل الذي لا دين له ولا ملّة .. من يرتكب جريمة تحت مسمى (الشرف) .. لا شرف له ".

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فيما علقت الفنانة اليسا :" ما في شئ بيبرر القتل، ما شي أبدا أبدا أبدا. والشرف منو معلق بالبنت وحياتها الخاصة، خلصنا رجعية. بس الأسوأ من القاتل هوي اللي بيبررلو أو بيقلو كنت ربيها عا جنب بدل ما تبهدل العيلة بالسمعة. القاتل هوي السمعة السيئة، مش البنت اللي بتحب."

وكتبت الفنانة ماجي بو غصن تغريدة : " ما في شي اسمه جريمة شرف والجاني بطل (هيدا تخلّف)، في شي اسمه جريمة قتل والجاني قاتل و(ملعون) بكل الأديان. الله يرحم روحك يا اسراء، والله ينتقم من كل شخص بيقهر أو بيعذّب امرأة".

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كما نشرت الفنانة سولاف فواخرجي صورة إسراء، عبر حسابها الرسمي الإنستغرام"، وعلقت:" كان يا مكان ، بكل زمان بهاد المكان ، بنت كل ذنبها انها خلقت بنت ... ولدت ضحية ، ووعيت متهمة ، كبرت عار، وعاشت كل عمرها لتقدم وثائق الشرف."

وتابعت : " مو لربها ، للأسف ، وانما لاخواتها ومجتمعها اللي خلقوا ومعهم اختام إلهية على صكوك الشرف وحسن السير والسلوك ، بنت كل ذنبها انها حبت متل أي بنت، متل أي إنسان، بنت والبنت أم كيف ممكن ينقتل مخلوق انخلق بقلبه أم ".

وأضافت سولاف: " وإسراء وحدة من بناتنا المذنبات أنهم انولدوا ببلادنا ، راحت بكل بساطة ، لانو شرف اخواتها أهم من حكم الله بالقتل".

وتابعت:" لوين رايحين ؟ أو لوين ولوين راجعين ؟ # إسراء غريب ، شهيدة انعدام الإنسانية ، انعدام الدين ، انعدام الاخلاق ، انعدام الرحمة، انعدام كل شيء، اسراء لروحك الرحمة والسلام ، وتوتة توتة خلص الحب ، ولا كمل الحلم ولا الحدوتة"، وفقاً لموقع مصراوي.

وكتبت الفنانة نادين :" ما في شي اسمه جريمة شرف والجاني بطل (هيدا تخلّف)، في شي اسمه جريمة قتل والجاني قاتل و(ملعون) بكل الأديان، الله يرحم روحك يا إسراء، والله ينتقم من كل شخص بيقهر أو بيعذّب امرأة.