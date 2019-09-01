خواكين فينيكس ينتظر النجومية في Joker

يطل خواكين فينيكس على جمهوره بشخصية الجوكر joker في الرابع من أكتوبر المقبل تحت إدارة المخرج السينمائي تود فيلبس ليرصد قصة حياة الجوكر الحقيقة قبل تحوله لشخصية انتقامية شريرة.

النسخة الجديدة من joker تختلف عن سابقاتها حيث تحكي رحلة الجوكر الانسان قبل أن يصبح الجوكر المجنون والانتقامي بعد 11 سنة على النسخة الأولى منه والتي أدى شخصيتها الفنان هيث ليدجر حيث أبدع فيها.

يعتمد فيلم joker على تقديم الشخصية بالمنظور الماضي من شأنه أن يغير نظرة الجمهور له كما أن أداء خواكين فينيكس يقدم أسلوباً فريداً في تقديمها ويضع لمساته المميزة على المشاهد والفقرات والنصوص ليصبح أداؤه انغماسياً بدرجة كبيرة.

وصف أحد النقاد فيلم joker بـ" كوميدي سوداوي مأساوي حزين دموي"، وسيقود خواكين فينيكس إلى الأوسكار.

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وفي مؤتمر صحافي حول الفيلم، قال خواكين:" أعتقد بأن أكثر ما جذبني في شخصية الجوكر هو أنه من الصعب معرفته، كانت هناك أوقات أجد فيها نفسي أعرف أجزاء معينة من الشخصية، وبعد ذلك كنت أعود إليها لأجد نوعاً من الغموض، شعرت كل يوم وكأننا نكشف جوانب جديدة في الشخصية".

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النسخة الجديدة من joker غير مقتبس من قصص الكوميكس وتم الاستغناء عن تطبيقات CGI وهو ما يعني عدم استخدام شاشة واحدة خضراء في الفيلم خلال التصوير وبلغت تكلفة إنتاج فيلم الجوكر 55 مليون دولار.

ويشارك في فيلم Joker عدد هائل من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم روبيرت دي نيرو، وزازي بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب، وبراين كالين وغيرهم، بحسب "القبس الالكترونية".