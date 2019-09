الإماراتية أحلام تغرد لملكة الاردن والأخيرة ترد

نشرت النجمة الإماراتية أحلام عبر موقعها الشخصي على منصة تويتر الشهيرة، تغريدة مع صورة تظهر فيها الملكة رانيا زوجة ملك الأردن عبد الله الثاني، و عبارة تهنئة موجهة لها بمناسبة ذكرى ميلادها.

وقالت الفنانة الإماراتية أحلام في تغريدة لها :" كل عام وأُمّ الحسين بخير وصحة وسلامة والأردن في خير .. ‎@QueenRania ‎#الأردن ‎#الملكة_رانيا" ونشرت معها صورة للملكة.

وردت الملكة رانيا، قائلة: " يوم مميز برسائلكم ومعايداتكم.. شكرا! “Thank you all for the wonderful birthday wishes " .

كانت أحلام قد أحيت عدداً من الحفلات الناجحة في موسم عكاظ في السعودية، بجانب مشاركتها الجمهور تحضيرها لأحدث أغانيها وهي من كلمات الأمير عبد الرحمن بن مساعد.

وكان يصادف أمس السبت الحادي والثلاثين من أغسطس يوم ميلاد الملكة رانيا عقيلة ملك الأردن عبد الله الثاني لتكمل من أعوامها 49 عاماً، وفقاً لموقع نواعم.

ونشر حساب الديوان الملكي الهاشمي رسالة تهنئة للملكة جاء فيها: "يتقدم الديوان الملكي الهاشمي من صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله بالتهنئة في عيد ميلادها الميمون ويتمنى لها موفور الصحة والعافية".