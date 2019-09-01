ما علاقة بلقيس فتحي بالفلسطينية اسراء غريب؟

لاقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي موجة من الغضب العارم بعد تغريدة لها عبر حسابها الخاص على تويتر تتعلق بقضية قتل الفتاة الفلسطينية اسراء غريب في مدينة بيت لحم ، وقد آثرت بلقيس توضيح رأيها

وكانت بلقيس قد غردت مسبقاً وقالت:" أنت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف إن أختك خرجت سرًا مع رجل غريب وتؤدبها بالبيت وتفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من إنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات وإن كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله أعلم بها".

تغريدة بلقيس جعلت الجمهور العربي يشن حرباً الكترونية عليها مما دفعها لحذف التغريدة وتوضيح ما جاء فيها وكتبت:" فهمتم تغريداتي خطأ ولذلك آثرت مسحها لأني كنت متأكدة أنها ستفهم خطأ.. يا جماعة اهدوا شوي أنا أساسًا ما كملت كتابة التغريدات كانت سلسلة ولم أكملها.. ما فعلوه أهلها بها هو ضرب من التخلف والخطأ وجريمة وحشية بشعة ويا كم طالبنا القوانين بإنهاء إغلاق ملفات جرائم الشرف وتوجب محاسبة القتلة".





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وحول حقوق المرأة في مناطق الشرق الأوسط:" ودايمًا أشدد على تمكين المرأة وإعطائها حقوقها.. تغريدتي كانت ناقصة لم أكملها ومسحت كل التغريدات أساسًا ونعم الرجل الشرقي عليه أن يتفاهم مع أخواته وبناته لا قتلهم وفضحهم يجب أن يكون السر والغطا لأهل بيته أين الخطأ في ذلك!! الله يهديكم".

وتابعت بلقيس:" في النهاية أستنكر أنا وجميع من علم بالموضوع قتل الفتاة إسراء غريب بهذا الشكل الوحشي والوطن العربي برمته يطالب ب فتح التحقيق مع المستشفى وطاقمه الذي كان يتفرج وساكت على المهزلة وما سمعناه ورأيناه عاد بنا لعصر الجاهلية والتخلف ووأد البنات.. كفاية قتل وكفاية تبرئة للقتلة".

وقدمت بلقيس اعتذارها للجمهور جراء التغريدة الأولى التي أثارت الجدل وقالت:" أعتذر إن فهمتم كلامي بشكل آخر وكان التأويل المرغوب في التغريدات السابقة ودمتم بود رحمها الله وأسكنها جنانه الواسعة وجعلها حورية من حوريات الجنة ذهبت للرحمن الرحيم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمها وتجنى عليها"، بحسب "المرصد".

وبالرغم من تقديم اعتذارها إلا أن التعليقات السلبية طالت بلقيس وبعضها تضمن اتهامها بالتناقض وتبديل آرائها حفاظاً على جمهوريتها وصيتها