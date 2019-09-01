نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019 | تفاصيل موعد النتيجة

بعد انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية منذ عدة أيام، يترقب الطلاب إعتماد النتيجة ونشرها على الموقع الرسمي للأزهر الشريف لمعرفة نتائج الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019 وبدء تنسيق رغباتهم بتنسيق الأزهر، كان الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف، قد كشف بالأمس الخميس الموافق التاسع والعشرين من أغسطس أن عملية تصحيح أوراق إجابة الطلاب بامتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية قد بدأت فى 4 مراكز للتصحيح، حيث كانت أوراق إجابة الطلاب في طريقها للمراكز الأربعة لبدء عملية التصحيح في وقت سابق، ومن المقرر أن تستمر عملية التصحيح لمدة 5 أيام على الأقل حتى الأسبوع المقبل، ليتمكن بعدها الأزهر الشريف من إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2019، ويتبع ذلك إرسال نسخة من النتيجة إلى مكتب التنسيق بجامعة الأزهر، لكي يتم التجهيز للبدء في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية الأزهرية ويتم البدء في تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالكليات المختلفة بجامعة الأزهر، كل هذا من أجل التمهيد للإعلان عن نتيجة تنسيق الطلاب للقبول بكليات جامعة الأزهر لعام 2019-2020.

كان طلاب الثانوية الأزهرية قد أنهو امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في يوم الاثنين الماضى الموافق السادس والعشرين من شهر أغسطس، وكانت نسبة النجاح في شعبة العلمي في امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية 2019 قد بلغت 67.98%، وكان عدد المتقدمين للامتحانات فى شعبة العلمي للدور الأول 46835 طالبا وطالبة، حضر منهم 35672 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 24251 طالبا وطالبة.

أما بالنسبة لشعبة الأدبي فقد كانت نسبة النجاح في امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية 2019 قد بلغت 41.78%، وكان عدد المتقدمين للامتحانات فى شعبة الأدبي للدور الأول 85867 طالبا وطالبة، حضر منهم 80181 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 33496 طالبا وطالبة.

خالص تمنياتنا لجميع الطلاب الذين يترقبون نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2019 بالتوفيق والنجاح