تراند اليوم : مؤخرة هيفا ظهرت وهي ترقص! – فيديو

أحيت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، حفلاً منذ أيام قليلة، في الساحل الشمالي في مصر، بحضور عدد كبير من جمهورها المصري المحب لأغنياتها الراقصة.

وهبي ظهرت بشورت قصير جداً، وآثارت حالة من البلبلة بعدما تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب جرأتها المبالغ فيها.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد من الحفل، صوره أحد الأشخاص من أسفل المسرح، مما جعل مؤخرة هيفا تظهر بوضوح في الكاميرا.

كانت وهبي حققت نجاحاً بحفلها في السويد والذي حضره أكثر من 50 ألف شخص من مختلف الأعمار وتحت الأمطار.