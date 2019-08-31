علا الفارس تظهر على شاشة الجزيرة لأول مرة

أعلنت الإعلامية الأردنية علا الفارس، مساء اليوم السبت، عن موعد ظهورها الأول عبر شاشة قناة الجزيرة القطرية.

وكتبت علا الفارس عبر (تويتر): على بركة الله ألقاكم غدا في اول ظهور على شاشة الجزيرة في نشرتي السابعة والتاسعة مساء ً بتوقيت مكة المكرمة.

وأضافت : "اسأل الله التوفيق والنجاح وان أكون عند حسن ظن من منحوني هذه الثقة الكبيرة والشكر موصول لكل زملائي في الشبكة الذين قدموا لي كثيرا من الدعم والنصح والاحتواء".

الجدير ذكره أن علا الفارس هي مذيعة أردنية من أصل فلسطيني ولدت في عمّان يوم السادس من نوفمبر 1985 وتبلغ من العمر حاليا 33 سنةـ وباتت تقيم في العاصمة القطرية الدوحة بعدما غادرت قناة "mbc" مؤخرا.