أفعى كوبرا تثير الرعب في مدينة ألمانية أسبوع كامل

أعلنت السلطات المحلية في مدينة غرب ألمانيا، عن الإمساك بأفعى كوبرا كانت طليقة فيها منذ حوالي أسبوع، مما أحدثت حالة من الذعر والخوف لدى السكان.

وقالت بلدية هيرنيه في ألمانيا في تغريدة "تمّ الإمساك بالأفعى عند مدخل قبو أحد المنازل.. ولم يتعرّض أحد لإصابات".

وكانت هذه الأفعى الشديدة السمّية التي يبلغ طولها أكثر من متر قد فرّت، الأحد، من شقّة خاصة.

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وضبطت حوالى 10 حيّة أخرى في منزل صاحبها.

وتمّ إخلاء 4 مبان في الحيّ. وتسنّى لحوالي 30 شخصا العودة إلى منازلهم صباح الجمعة، لكن حظر الدخول إلى الأقبية.

ونشر المحققون الدقيق في المبنى، على أمل أن تترك هذه الحيّة المتحدرة من آسيا، ذات اللدغة القاتلة أثرا لها.