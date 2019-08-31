اختراق حساب رئيس "تويتر" الرسمي والخاص

أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية، إختراق حساب رئيسها الرسمي والخاص، جاك دورسي، على موقع تويتر.

وحذرت "تويتر" من أن حساب "دورسي" يرسل حاليا تغريدات عنصرية وبذيئة إلى متابعيه، البالغ عددهم 4.2 مليون متابع.

وأرسل "الهاكرز" لحساب جاك دورسي، تغريدات مثل "هتلر بريء"، كما طالب في تغريدة أخرى "رأس الهيكل العظمي الأصلع"، المقصود به دورسي أن يلغي تعليق حسابه.

وأكدت "تويتر" في بيان مقتضب لها، أنها مدركة للموقف وبدأت في إجراء تحقيق بشأنه.

وفي آخر تحديث منها، ذكرت "تويتر" أنها تمكنت من استعادة حساب جاك دورسي، وهو الآن آمن، وأكدت أنه ليس هناك ما يشير إلى أن أنظمة "تويتر" تم اختراقها.