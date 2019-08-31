اسماء المقبولين في مدارس الملك عبدالله للتميز 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن، أسماء الطلبة المقبولين في مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز، وبرنامج التسريع الأكاديمي للعام الدراسي 2019/2020.

وفي وقت سابق السبت، اعلنت الوزارة نتائج الدورة التكميلية لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، وتحديدا في الساعة 11 صباحا، من خلال مؤتمر صحفي وفي كافة محافظات المملكة الهاشمية.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة "التكميلي" 60.2 % ، وفق ما افاد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة .

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وبين العجارمة انه تقدم للدورة قرابة 92 الف طالب وطالبة، منهم 36 الف طالب تقدموا للامتحانات من اجل رفع المعدل، واستفاد منها اكثر من 28 الف طالب، مشيرا الى ان الطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح كانوا حوالي 56 الف ، نجح منهم حوالي 12 الف طالب وطالبة.

وكان قد حدد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني موعد اعلان نتائج تكميلية التوجيهي لسنة 2019 وهو اليوم السبت، حيث يبلغ عدد الذين تقدموا للدورة التكميلية لامتحان الثانوية العامة اكثر من (92) الف طالب وطالبة.