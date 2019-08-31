شاهد: بلقيس فتحي تتعرض لموقف محرج بسبب فتاة فلسطينية

تعرضت الفنانة بلقيس فتحي لهجوم عنيف بعد تغريدتها عن إسراء غريب، الذي توفيت بشكل غامض ويتم تداول قصة عن موتها، تشير إلى أنها ماتت على إثر تعرضها للتعذيب على يد عائلتها.

وعلقت بلقيس فتحي على قضية إسراء غريب قائلة: "انت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف ان اختك خرجت سرًا مع رجل غريب وتأدبها بالبيت وتفهمها أنه خطأ وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من أنك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادت وان كانت القصة تحمل أوجه كثيرة الله أعلم بها".



وانهال الهجوم على بلقيس فتحي بسبب ما كتبته حيث وجد الكثيرون من متابعيها، أن كلماتها تلقي اللوم على الفتاة الراحلة، في حين أن الرواية المتداولة عن الحادثة تشير إلى أن الفقيدة خرجت مع شقيقها للتعرف على شاب تقدم لخطبتها، وكانت والدتها على علم بهذا اللقاء ولم يتم إلا بعد إذنها.

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ودفعت التعليقات السلبية بلقيس فتحي لحذف تغريدتها التي أثارت جدلاً، ونشرت تغريدات متتالية تعتذر فيها عن كلامها الذي تم فهمه بشكل خاطئ، مؤكدة على ضرورة محاسبة الجاني.

وختمت بلقيس فتحي كلامها بتغريدة قائلة: "اعتذر ان فهمتهم كلامي بشكل آخر وكان التأويل المرغوب في التغريدات السابقة ودمتم بود رحمها الله وأسكنها جنانه الواسعة وجعلها حورية من حوريات الجنة ذهبت للرحمن الرحيم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمها وتجنى عليها".