هل احمد الصفدي زوج صفاء سلطان الاردني ؟

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، اسم النائب الأردني احمد الصفدي وحقيقة علاقته بالفنانة صفاء سلطان، وذلك بعد ظهورها في برنامج "اكلناها" على قناة لنا.

من جهتها، رفضت الفنانة سلطان خلال البرنامج الكشف عن هوية طليقها الثاني، موضحة انه شخصية اردنية نافذه اسمه احمد، وقد ظلمت نفسها بالزواج منه.

بدوره، قدم النائب احمد الصفدي شكوى رسمية لدى القضاء ضد مجموعة من الأشخاص على خلفية قيامهم ببث وترويج أكاذيب من شأنها المساس به، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيق تمهيدا لجلب الأشخاص وإجراء المقتضى.

وفي سياق اخر، رصد النائب الصفدي عدة تعليقات وبوستات نشرت على فيسبوك ادعت انه يقوم بحماية النوادي الليليه وانه يمتلك نادي ليلي في فندق شهير، الامر الذي تبين بانه عار عن الصحه .

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وذكرت المصادر ان المدعي العام سيبدأ التحقيق مع الاشخاص الذين قام الصفدي بالشكوى عليهم ابتداء من صباح يوم الاحد، دون الكشف عن اسماء المتورطين حتى هذه اللحظة.