نادين نجيم تعلق على قصة الفلسطينية اسراء غريب

علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على قضية الفتاة الفلسطينية اسراء غريب التي قتلت بتاريخ 22/8 في بلدة بيت ساحور قضاء بيت لحم ، وانتشرت قصتها منذ يومين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نادين في تغريدة لها عبر حسابها :" ما في شي اسمه جريمة شرف والجاني بطل (هيدا تخلّف)، في شي اسمه جريمة قتل والجاني قاتل و(ملعون) بكل الأديان. الله يرحم روحك يا اسراء، والله ينتقم من كل شخص بيقهر أو بيعذّب إمرأة"

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حيث أشعلت منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق #كلنا اسراء غريب # اسراء غريب، بعد علمهم بتفاصيل قصة الشابة اسراء والتي ذكرت عائلتها في تصريح سابق أنها توفيت بعد تعرضها لنوبة قلبية عقب سقوطها في حديقة المنزل، وفي نفس الوقت اتهمت مؤسسات نسوية وناشطون عائلتها أنها تقف وراء موت إسراء، بعد تسريب تسجيلات تتحدث فيها إسراء عن خلاف اجتماعي مع أقربائها.