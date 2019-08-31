شاهد: انقلاب طائرة هليوكبتر بركابها في الهواء

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لحظة استعراض طيارين متهورين مهاراتهما المذهلة بأداء حركات بهلوانية بطائرة الهليكوبتر.

وكانت هليكوبتر أخرى قريبة قد سجلت الحركة البهلوانية التي أداها الطياران ”آرون فيتزجيرالد“ و“كريس باخمان“ من فريق ”ريد بول“ خلال عرض جوي في ولاية ”أيوا“ الأمريكية في يوم 23 آب/ أغسطس الماضي.

وفي الفيديو يمكن رؤية الهليكوبتر التي تحمل شعار ”ريد بول“ تحوم في الجو قبل أن تؤدي حركة (شقلبة) خطيرة في الجو، لتبدأ الطائرة في الهبوط بسرعة مقلقة. لكن، لحسن الحظ، تمكن الطياران من استعادة توازن الطائرة في الثواني الأخيرة قبل أن تصطدم بالأرض، وحلقا بعيدًا.

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وقال إيفارسون، مصور الفيديو: ”أي حركة بهلوانية يتم أداؤها بالهليكوبتر تتطلب طيارًا ماهرًا للغاية، وهذه الشقلبة تعتبر حركة خطيرة للغاية“.

وشرح: ”من الممكن أن تنثني المروحة الرئيسية تجاه الذيل وتدمره، الأمر الذي يؤدي لخروج الطائرة عن السيطرة تمامًا، وتحطمها خلال ثوانٍ“.

ولا تستطيع أي هليكوبتر أيضًا تنفيذ الحركة البهلوانية، وحتى أحدثها، بتوجيه مقدمتها إلى الأعلى لأداء الحركة إلا لبضع لحظات.

ويُستضاف عرض أيوا الجوي في مطار أنكيني الإقليمي في شهر آب/ أغسطس من كل عام، ويعتبر الحدث الجوي الأول في الغرب الأوسط، لما يحتويه من عروض جوية مشوقة ومدهشة.