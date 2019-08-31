دعاء رأس السنة الهجرية بمناسبة دخول العام الهجري الجديد

أعلنت بعض الدول العربية أن غداً السبت هو أول أيام السنة الهجرية بعد إعلان تحري هلال شهر محرم لعام 1441 هجرية، حيث أعلنت فلسطين والإمارات ومصر والأردن أن السبت هو أول أيام العام الهجري الجديد.

وذكرت الإدارة الاتحادية للموارد البشرية أنه طبقا للجهات المختصة في الدولة، فإن السبت هو غرة شهر محرم، وبالتالي سيكون إجازة للعاملين بمناسبة رأس السنة الهجرية، فيما يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد.

وأعلنت أن السبت عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

من جانبها، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن السبت هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة، حيث قالت تم استطلاع هلال شهر المحرم والسبت 31 أغسطس 2019م هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1441هـ.

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وقال المفتي العام في الأردن محمد الخلايلة، إن السبت، هو غرة شهر محرم لعام 1441 هجرية.

دعاء في رأس السنة الهجرية بمناسبة دخول العام الهجري الجديد:

اللهم ما عملنا من عمل في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضه؛ ونسيناه ولم تنسه؛ وحلمت علينا مع قدرتك على عقوبتنا؛ ودعوتنا إلى التوبة بعد جرأتنا على معصيتك ؛ فإنا نستغفرك فاغفر لنا . وما عملنا فيها من عمل ترضاه ووعدتنا عليه الثواب والغفران فنسألك اللهم يا كريم ياذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجائنا منك يا كريم . وصلِّ الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.