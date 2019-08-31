نتائج التوجيهي 2019 الدورة التكميلية في الاردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن نتائج الدورة التكميلية لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي"، وتحديدا في تمام الساعة 11 صباحا، عبر مؤتمر صحفي وفي كافة محافظات المملكة الهاشمية.

وبلغت نسبة النجاح في امتحانات الثانوية العامة "التكميلي" 60.2 % ، وفق ما افاد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة .

وبين العجارمة انه تقدم للدورة قرابة 92 الف طالب وطالبة، منهم 36 الف طالب تقدموا للامتحانات من اجل رفع المعدل، واستفاد منها اكثر من 28 الف طالب.

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وأشار العجارمة الى ان الطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح كانوا حوالي 56 الف، نجح منهم حوالي 12 الف طالب وطالبة، موضحا على ضرورة توجه الطلبة لمدارسهم لمعرفة التفاصيل الأخرى.

وكان قد حدد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني موعد اعلان نتائج تكميلية التوجيهي لسنة 2019 وهو اليوم السبت، حيث يبلغ عدد الذين تقدموا للدورة التكميلية لامتحان الثانوية العامة اكثر من (92) الف طالب وطالبة.

نتائج التوجيهي 2019 الدورة التكميلية اضغط هنــــــا