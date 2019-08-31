موقع نتائج التوجيهي الأردن حسب الاسم ورقم الجلوس الدورة الصيفية 2019 tawjihi.jo

نترقب فتح موقع نتائج التوجيهي الأردن حسب الاسم أو رقم الجلوس من موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية الموقع الرسمي لنتائج التوجيهي 2019، رابط توجيهي جو tawjihi.jo، حيث تصدر اليوم نتائج الثانوية العامة الدورة الصيفية، وستظهر نتائج طلاب الأردن قبيل العاشرة من صباح اليوم الجمعة وفق تصريحات الدكتور عزمي محافظة وزير التعليم، وسنتعرف على الإحصائيات ونسب النجاح في نتائج توجيهي صيفي 2019 خلال ساعات قليلة تفصلنا عن موعد عقد المؤتمر الصحفي المرتقب.

ظهرت اليوم نتائج التوجيهي الدورة التكميلية بنسبة نجاح عامة 60.2% لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، ومن موقع وزارة التربية والتعليم الأردن يمكن استخراج نتائج توجيهي صيفي 2019 حسب رقم الجلوس الآن.

إعلان نتائج الثانوية العامة الأردنية سيكون في حدود العاشرة صباحاً اليوم 31-8-2019 ، وأفادت مصادر مطلعة أنه من المرجح تفعيل رابط موقع نتائج التوجيهي الأردن حسب الاسم أو رقم الجلوس قبل موعد انعقاد المؤتمر الصحفي، وقد يكون فجر الجمعة وفق التقديرات الأولية، وذلك حتى يتم تخفيف الضغط على الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم الأردنية جراء عمليات الاستعلام واستخراج نتائج طلاب الأردن بالثانوية العامة للدورة الصيفية .

موعد فتح موقع نتائج التوجيهي 2019 حسب الاسم

موقع وزارة التربية والتعليم الأردني خصص رابط إلكتروني من اجل الدخول مباشرة على موقع نتائج التوجيهي 2019، تيسيراً على أولياء الأمور لسهولة الوصول للنتائج، وتأكيداً لما صرح به وزير التربية والتعليم من كون موقع الوزارة هو الرابط الرسمي للحصول على نتائج الشهادة الثانوية الهامة الأردنية بمختلف مساراتها للشعبة العلمية أو الأدبية، وعلى حسب البيانات التي توافرت لدينا سيكون عدد المستعلمين من الطلاب حوالي 150 ألف طالب وطالبة من الذين تقدموا للاختبارات النهائية.

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الموقع الرسمي لنتائج التوجيهي 2019 حساب المعدل

إعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظات الأردنية سيكون من ضمن فاعلية المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والذي سيعلن من خلاله نسبة النجاح العامة، وأعلى الطلاب في المعدلات النهائية، بجانب إحصائيات النجاح في نتيجة الشهادة الثانوية الأردنية 2018، ولم يتم التنوية عن وجود روابط رسمية لـ نتائج الثانوية الأردنية خلال هذا العام.

ننشر الآن رابط الوقع الرسمي لنتائج التوجيهي 2019حسب رقم الجلوس أو الاسم، حيث يمكنكم الدخول إلى بوابة وزارة التربية والتعليم .

رابط نتائج توجيهي الثانوية العامة 2018

وخلال دقائق قليلة سيتم فتح موقع نتائج التوجيهي 2019 لاستخراج المعدلات والدرجات، وبعدها سنوضح لكم أسس حساب المعدل المئوية لتنسيق القبول الجامعي.

تحديث: ظهرت نتائج الثانوية العامة الدورة الصيفية ومن خلال رابط موقع نتائج التوجيهي يمكن التعرف على الدرجات ومعدل الطالب، وقريبا سنرفق لكم طريقة حساب المعدل وفق التوضيحات التي ساقتها وزارة التربية والتعليم وسيم التأكيد عليها في المؤتمر الصحفي بعد قليل.