شاهد: كيف احتفل أحمد الشيخ لاعب الأهلي بخطوبته

شارك لاعب فريق النادي الأهلي أحمد الشيخ جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع "الفيس بوك"، تفاصيل حفل خطوبته، موثقة بالصور، مرفقاً تعليق: " يا فرحة في وقتها جاتلي".

ويشار إلى أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق كانو سبورت في الشهر المقبل ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أحمد الشيخ ساهم في تأهل الأهلي إلى دور الـ32 عقب تسجيله هدفًا في مباراة الذهاب أمام اطلع بره بطل جنوب السودان حيث حسم المارد الأحمر المواجهتين بالفوز (13-0)، وفق مصراوي.

ويسعى الأهلي برئاسة محمود الخطيب لحسم مصير المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي والذي أقيل من منصبه عقب الخسارة من بيراميدز (1-0) ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

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ويذكر أن احمد الشيخ يلعب حاليًا في صفوف النادي الأهلي، حيث فاز بلقب هدّاف الدوري المصري الممتاز موسم 2016–17 بعد أن أحرز 17 هدف مع فريق مصر للمقاصة.