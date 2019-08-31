طليقة المصري احمد الشيخ توجه له رسالة

نشرت الشابة المصرية دينا السعيد طليقة أحمد الشيخ لاعب كرة قدم في نادي الأهلي، عبر إحدى حساباتها الشخصية على منصة الفيسبوك، منشور تعليقاً على خبر خطوبة طليقها مساء الجمعة.

وعلقت دينا توضيحاً موقفها من هذا الأمر، قائلة " أولآ يا جماعه محدش يبعتلى مسدجات تانى دعواتكم فوق دماغي، بس انا مش عندى موته، أنا زي الفل وربنا عوضنى بـ أحلى بنت ف الدنيا، ثانيا من موقعي هذا كوكي بتبعتله تبارك وبتقولك زي ما بتعرف تخطب، يا بابي ابقى ابعت نفقتي الأول اللي انت موقفها عشان ربنا هيحاسبك"، وفقاً لموقع القاهرة 24

ويذكر أن نجم النادي الأهلي أحمد الشيخ، تزوج من دينا السعيد عام 2017 وأنجبا طفلة وبع دذلك انفصلا، و احتفل أمس بخطوبته من فتاة آخرى وسط حضورعائلي وأصدقائه، ونشر مجموعة صور عبر صفحته الشخصية على منصة الإنستغرام.