الممثلة ولاء الشريف تعلن خطبتها من صديقها

نشرت الشابة المصرية ولاء الشريف، عبر صفحتها الشخصية على تطبيق الإنستغرام صورة تجمعها مع المصري ماجد الشرقاوي وصديقها المقرب، لتعلن فيها عن خبر عقد قرانهما.

وأعلنت ولاء الشريف خطبتها من صديقها المقرب الشاب ماجد الشرقاوي، معلقة قائلة " "Engaged.. الحمدلله"، حيث علق المتابعين وقدموا التهاني والتبريكات متمنين التوفيق والسعادة لهما، وكما علق الفنان سيد رجب الذي كان والدها في مسلسل ابو العروسة قائلاً: "مبروك".

ويذكر ان ولاء الشريف كانت بطلة في مسلسل المصري أبو العروسة وقامت بدور ( زينا)، و بدأت المجال الفني والتمثيل 2004 شاركت في عدة أفلام ومسلسلات وأبرزهم الزوجة الثانية ونصيبي وقسمتك، وفقاً لموقع هن

أما عن ماجد الشرقاوي هو ممثل، شارك في العديد من المسلسلات، كان أولها (الوالدة باشا) ، وتوالت بعدها أعماله ومنها العهد، جبل الحلال، حلاوة الدنيا ،أهو ده اللي صار، فيما شارك في فيلم واحد وهو (سكر مُر) .