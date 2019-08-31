بلقيس تعلق على قضية إسراء غريب والمغردون يهاجمونها

علقت الفنانة بلقيس أحمد فتحي اليوم السبت على قضية الفتاة الفلسطينية اسراء غريب التي قتلت يوم الخميس الماضي الموافق 22 أغسطس 2019 ، في بلدة بيت ساحور قضاء مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقالت بلقيس عبر حسابها :" انت يا عزيزي الرجل الشرقي لما تكتشف ان أختك خرجت سراً مع رجل غريب وتأدبها بالبيت تفهمها أنه خطاً وليس من عاداتنا وتستر عليها أفضل من انك تقتلها وتفضحها والدنيا كلها تتفرج وتعرف الموضوع وتخلد اسمها بقصة تمت للشرف والعادات وان كانت القصة تحتمل أوجه كثيرة الله اعلم بها".

وتعرض بلقيس لموجه هجوم كبيرة من المغردين على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي إثر هذه التغريده التي تحدثت بها عن قضية اسراء غريب ، حيث وصفها عدد كبير من المغردين بأنها مجردة من الرحمة والإنسانية.

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وقالت أحدى المغردات :"هذي اشفيها تبي توقف في صف الدين وصف المجتمع وتزعجنا بمواعظها ؟ وهي في نظر الدين والمجتمع مجرد مغنيه تهز عشان تحصل على الفلوس وملابسها عاريه و غير محتشمه وتخالط الرجال هذا غير علاقاتها قبل الزواج يعني هي حرفياً في نظرهم (.........)!! حسب قولها.

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وأضافت :" تفو عليك يا جزمه ما كرهتك عبث". وفق وصفها

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية خاصة مصر وفلسطين، بعد تلقيهم تفاصيل قصة وفاة الفلسطينية اسراء غريب والتي ذكرت عائلتها في بيان أصدرته أنها ماتت بعدما تعرضت لنوبة قلبية في أعقاب سقوطها في فناء المنزل ب بيت لحم في الضفة الغربية.

اسراء غريب تبلغ من العمر 21 سنة، وتسكن في بلدة بيت ساحور ببيت لحم، حيث توفيت يوم الخميس المنصرم، في وقت اتهمت مؤسسات نسوية وناشطون عائلتها بالتسبب في وفاتها، جراء تعرضها للعنف.