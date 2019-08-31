الفنان ملحم زين يعلق على قرار اليسا اعتزال الغناء

علق الفنان ملحم زين، خلال لقاء تلفزيوني له عندما سئل عن قرار إليسا، قائلاً "ما الها حق، حتى لو بدي روح وراها عالبيت”، مشيرًا بالمقابل ان اليسا فنانة حساسة وشفافة، وفوق كل شيء هي انسانة واضحة ولا تحب التملّق او المبالغة بتصرفاتها، وهذا ما يميّزها عن الكثير من النجمات هذه الايام."

وانتشر في الآونة الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي تعاطف الجمهور والفنانيين مع قرار إعتزال اللبنانية إليسا الفن، وما زال قرارها حديث الإعلام، مطالبون بالتراجع والعودة الى المجال الفني والغناء.

ولفت زين أنه متفهم لقرارها، إذ من الواضح أن هناك أمور سببت لها إزعاج في هذا المجال، الا انها يمكن أن تتخلّص منها وتتحكم هي بكل التفاصيل، مقترحًا حلولا مثل الابتعاد قليلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، او تقليل عدد الالبومات والاغنيات في الالبوم، وهكذا يمكنها ان تستمر وتقدّم لجمهورها أجمل الاعمال، خاتما كلامه بالقول: “بالنهاية هي اليسا"، وفقاً لموقع بصراحة.

الجدير بالذكر أن اللبنانية إليسا، أعلنت مؤخرا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اعتزالها الغناء بعد طرح ألبومها في شهر أكتوبر القادم، معلقة "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والعاطفة، والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي".