شاهد تمثال مثير للسخرية يحاكي ترامب صُنع في بلاد زوجته

صنع تمثال خشبي يحاكي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جمهورية سلوفينيا حيث مسقط رأس زوجته ميلانيا، وقد دهن التمثال بعدة ألوان مختلفة تمثل كل تفاصيل ترامب والثياب التي يرتديها.

ويبلغ ارتفاع التمثال نحو ثمانية أمتار يظهر ترامب وتصفيفة شعره الشهيرة، مرتدياً سترة زرقاء وقميصاً أبيض وربطة عنق حمراء طويلة.

بينما ترتفع ذراعه اليمنى ويده على شكل قبضة عالياً، كما في تمثال الحرية في مدينة نيويورك الأميركية. وعند تحريكها ت فتح آلة فمه الأحمر، لتظهر أسنانه الشبيهة بأسنان سمكة القرش.

وقال صانع التمثال توماز شليغل "مثل كل الشعبويين، لهذا التمثال وجهان".

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و أقيم التمثال حسبما ورد في صحيفة العربي الجديد، على قطعة أرض ذات ملكية خاصة في قرية سيلا بري كمنيكو الناعسة، وترخيص نصبه مؤقت، ثم يتعين إزالته بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول.

ويرغب بعض سكان القرية غير الراضين عن التمثال بإحراقه.